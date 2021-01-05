РИАМО - 5 янв. Согласно данным опроса сервиса SuperJob, главными страхами россиян в наступившем году являются безработица и безденежье, сообщает РИА Новости.

Всего было опрошено 1,6 тысячи человек старше 18 лет из более 350 населенных пунктов РФ.

«Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020 (11%). При этом 33% боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, еще 27% боятся безденежья, а 17% тревожатся о своем здоровье и здоровье родственников», — говорится в сообщении.

Кроме того, об образовании детей беспокоятся 7% опрошенных, продления ограничений по коронавирусу боятся 6%. По 5% жителей РФ боятся одиночества и обвала рубля, а еще 4% считают своим главным страхом закрытые границы.​

При этом есть граждане, кто вовсе не испытывает страхов по поводу 2021 года, таковых 22% опрошенных. В основном это молодежь до 24 лет и россияне с высоким уровнем заработка — от 80 тысяч рублей ежемесячно.