РИАМО - 5 янв. Легковоспламеняющиеся вещества не стоит хранить на кухне или балконе, так как они могут загореться, при возгорании следует перекрыть доступ кислорода к огню, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара. Точно также и на кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню», - говорится в сообщении.

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то нужно перекрыть подачу газа и электроэнергии. Следует накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь.

Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) нужно накинуть на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, следует осторожно накинуть ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены нужно использовать для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь.

При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой.

На балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на балконе ведро с песком.