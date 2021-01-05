РИАМО - 5 янв. В столичном «Электротеатре Станиславский» началась церемония прощания с актером Владимиром Кореневым, передает корреспондент РИАМО.

Гости церемонии возлагают букеты к гробу, прощаются с актером и занимают места в зрительском зале. Стулья расставлены на расстоянии друг от друга.

За полчаса до начала церемонии в здание театра стали вносить огромные букеты и венки, начали приходить гости с розами и гвоздиками.

Фотография Коренева встречает всех посетителей при входе в театр. Возле портрета ненадолго останавливаются гости, рядом с фото стоят букеты белых и красных роз.

Охрана на входе просит гостей надеть маску, измеряет температуру тела. У лестницы можно воспользоваться антисептиком для рук.

Владимир Коренев ушел из жизни 2 января. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Ему было 80 лет.

Широкая известность пришла к актеру после ролей в фильмах «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды» и других. Особую популярность ему принесла главная роль в картине «Человек-амфибия».