РИАМО - 5 янв. В столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском во вторник утром задержали и отменили 21 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны три рейса, еще один отменен. В аэропорту Шереметьево задержано два рейса, один отменили. В Домодедове задержали 13 прилетов и вылетов, отмен нет.

По данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковной воздушной гавани Жуковский, там один рейс задерживается, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе на утро вторника было объявлено экстренное предупреждение о тумане и гололеде.