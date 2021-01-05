РИАМО - 5 янв. Квартира загорелась в жилом доме на улице Поречной в столице, в результате происшествия погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в 07:16 во вторник. Пожар произошел по адресу: Москва, улица Поречная, дом 9.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на восьмом этаже 17-этажного жилого здания. К сожалению, в горящей квартире был обнаружен погибший человек», - говорится в сообщении.

При пожаре самостоятельно покинули подъезд жилого дома порядка 15 человек.

В квартире горели личные вещи и мебель на площади 5 квадратных метров. В 07:48 огонь потушили.