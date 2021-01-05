РИАМО - 5 янв. На улице Васильцовский стан в столице пьяный мужчина несколько раз выстелил из ружья, его задержали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел вечером 4 января.

«В подъезде дома на улице Васильцовский стан мужчина, находящий по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на ружье. В результате стрельбы пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали стрелявшего в результате оперативных мероприятий. Силовую поддержку им оказал СОБР ГУ Росгвардии по столице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства данного инцидента.