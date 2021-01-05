РИАМО - 5 янв. Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

«Московские компании и учреждения начали получать международные знаки Safe Travels. Ими уже отмечены первые 39 организаций. Это подтверждает, что они следуют всем действующим в Москве требованиям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения», — сказала заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в компаниях и учреждениях мегаполиса, которые получили данный знак, соблюден комплексе мер по безопасности, включая социальную дистанцию в 1,5-2 метра, мониторинг состояния здоровья работников, дезинфекцию, средства индивидуальной защиты и так далее.

Все данные стандарты были разработаны Всемирным советом по туризму и путешествиям для отелей, гостиниц, объектов интереса туристов (парков, музеев и других), аэропортов, конференц-центров и так далее.

Протоколы безопасности Safe Travels советуют при организации работы следовать местному и национальному законодательству, а еще предписаниями международных организаций, в том числе ВОЗ.

Для того, чтобы получить знак, московским учреждениям следует подать заявку на официальном сайте Safe Travels Discover Moscow. На проверку одного объекта дается десять дней.

Если объект соответствует всем заявленным требованиям, то его регистрируют в системе Safe Travels, а также загружают информацию о нем в реестре.

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5 ЯНВАРЯ

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.