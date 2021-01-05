РИАМО - 5 янв. Возгорание произошло в квартире на улице Булатниковской в столице, в результате ЧП погибли взрослый и ребенок, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 21:12 4 января поступила информация о пожаре по адресу: Москва, улица Булатниковская, дом 5, корпус 1. Там горела квартира на втором этаже девятиэтажного дома.

«В 21:45 пожар локализован. В 21:50 пожар ликвидирован. В результате пожара погибло два человека (из них один ребенок), пострадало четыре человека», - говорится в сообщении.

Также было спасено шесть человек с помощью специальных устройств.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 30 человек и десять единиц техники.