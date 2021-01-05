РИАМО - 5 янв. Российская молодежная сборная по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира команде Канады и встретится в матче за бронзу с финнами, сообщает Nation News.

«Российские хоккеисты потерпели поражение от Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира 2021 года. Встреча завершилась со счетом 0:5», - говорится в сообщении.

Команда Финляндии проиграла в полуфинале хоккеистам из США.

В финале чемпионата сборная США встретится с канадцами, а россияне сыграют с Финляндией за бронзовые медали.​