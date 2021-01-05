РИАМО - 5 янв. В столице объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, в городе до 10:00 вторника ожидаются туман с видимостью 200-700 метров и слабый гололед, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Уважаемые пешеходы! В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали в непогоду снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, автолюбителям на дорогах следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101, а также по телефону доверия столичного главка МЧС России: 8 (495) 637-22-22.