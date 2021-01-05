РИАМО - 5 янв. На территории Московской области до 10:00 вторника ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, слабый гололед, жителям региона следует быть внимательными и осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством», - говорится в сообщении.

Пешеходам при тумане следует быть особенно внимательными при переходе улиц и дорог.

При гололеде нужно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Во дворах частных домов рекомендуется закрепить слабо укрепленные конструкции, разрушение которых может привести к травмированию людей.

В случае каких-либо происшествий следует обратиться в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, телефону спасения – 01, с мобильного – 101.