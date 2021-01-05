РИАМО - 5 янв. Во вторник в Подмосковье и Москве осадков не ожидается, температура опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - минус 2 - 0, по области - минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Погода в регионе будет слабо морозная. Атмосферное давление будет повышенным и составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность достигнет 80%.

Метеочувствительным людям рекомендуют проводить время на свежем воздухе и принимать ванны с морской солью.