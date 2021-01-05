РИАМО - 5 янв. Рабочие завершили благоустройство улицы Герасима Курина в столице, через нее проходит пешеходный маршрут к станциям первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и метро «Славянский бульвар», сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что в результате проведенных работ в городе появился красивый, хорошо освещенный пешеходный бульвар. На нем установили уличные качели и скамейки.
По его словам, в ходе работ были убраны под землю воздушные кабельные линии, для этого проложили порядка 10 километров труб.
Пешеходные дорожки замостили серо-белой плиткой. Для водителей вдоль улицы Герасима Курина организовали парковочное пространство на 80 автомобилей.
Заммэра уточнил, что на бульваре создали велопарковку, а для горожан, у которых есть собаки, оборудовали две площадки для выгула.
Кроме того, на данной территории появились 180 фонарей с энергосберегающими лампами, посадили порядка 400 деревьев и свыше 1,4 тысячи кустарников.
«Благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появился не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1 «Славянский бульвар», но и в целом значительно улучшилось пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково», - заключил Бирюков.
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