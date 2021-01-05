РИАМО - 5 янв. Рабочие завершили благоустройство улицы Герасима Курина в столице, через нее проходит пешеходный маршрут к станциям первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и метро «Славянский бульвар», сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы, а дорога была не очень удобной для пешеходов - гаражи, плохие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в результате проведенных работ в городе появился красивый, хорошо освещенный пешеходный бульвар. На нем установили уличные качели и скамейки.

По его словам, в ходе работ были убраны под землю воздушные кабельные линии, для этого проложили порядка 10 километров труб.

Пешеходные дорожки замостили серо-белой плиткой. Для водителей вдоль улицы Герасима Курина организовали парковочное пространство на 80 автомобилей.

Заммэра уточнил, что на бульваре создали велопарковку, а для горожан, у которых есть собаки, оборудовали две площадки для выгула.

Кроме того, на данной территории появились 180 фонарей с энергосберегающими лампами, посадили порядка 400 деревьев и свыше 1,4 тысячи кустарников.

«Благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появился не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1 «Славянский бульвар», но и в целом значительно улучшилось пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково», - заключил Бирюков.