РИАМО - 4 янв. Оперативники МУРа задержали участников преступной группы, которая специализировалась на краже денег дистанционным способом, они обманывали горожан по телефону, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее в полицию обратилась 40-летняя москвичка с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестными предприняты попытки снятия денег с ее счетов и нужно перевести финансы на резервный счет.

«Желая сберечь накопления, заявительница отправила на указанный собеседником счет более 5 миллионов рублей. Вплоть до получения финансов аферисты непрерывно поддерживали с женщиной связь, координировали ее действия, вызывали для нее такси», - говорится в сообщении.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили двоих подозреваемых. Их задержали в Омске.

«По местам их проживания изъяты сим-карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела. Кроме того, обнаружено более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц», – добавила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных. Полицейские предполагают, что они могут быть причастны к совершению более чем 10 аналогичных преступлений», – заключила Волк.