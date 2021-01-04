РИАМО - 4 янв. Специальный туристический поезд выходного дня будет курсировать из Москвы в Великий Устюг и Кострому, а затем возвращать путешественников обратно в столицу, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Поезд будет курсировать по маршруту Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва с 29 января по 28 марта по отдельным датам, таким образом туристы из Москвы и гости российской столицы в выходные дни смогут посетить достопримечательности севера страны.

«Расписание туристического поезда выходного дня разработано таким образом, чтобы путешественники могли приезжать в Великий Устюг и Кострому по утрам, день посвящать прогулкам и экскурсиям в каждом городе, а ночь проводить в поезде», - говорится в сообщении.

Например, поезд №934/933 Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва будет отправляться в 17:05 с Ярославского вокзала столицы 29 января, 5, 12, 20, 26 февраля, 6, 12, 19, 26 марта. В Великий Устюг он будет прибывать в 10:40 на следующие сутки, а затем отправляться из Великого Устюга в Кострому в 18:10.

В Кострому туристы будут прибывать в 10:15 31 января, 7, 14, 22, 28 февраля, 8, 14, 21, 28 марта. Назад в Москву из Костромы путешественники будут отправляться в тот же день вечером (в 17:50) и прибывать на Ярославский вокзал столицы в 23:35.

В составе туристического поезда есть плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ, а еще работает вагон-ресторан.