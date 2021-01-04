РИАМО - 4 янв. На улице Планерной на северо-западе столицы загорелась квартира, пожарные спасли одного человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на третьем этаже на площади 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Пожар в девятиэтажном жилом доме по адресу: улица Планерная, 12, корпус 1, ликвидировали в 19:59.

Информация о пострадавших не поступала.