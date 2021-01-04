РИАМО - 4 янв. Самым популярным маршрутом на портале «Узнай Москву» стала прогулка «Покажи Москву», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С начала года около 2,5 миллиона раз посетители портала «Узнай Москву» совершали виртуальные прогулки по столице и проходили тематические квесты, посвященные городу», - говорится в сообщении.

Наиболее популярным маршрутом на портале стала прогулка «Покажи Москву». Пользователи мобильного приложения больше интересовались путешествием по мистической столице.

Пользователи портала могут совершать прогулку онлайн. Кроме того, можно любоваться городом с высоты птичьего полета. Доступны и более детальные обзоры. Например, виртуальная экскурсия по дому Пашкова или гостинице «Метрополь». Участники могут увидеть архивные снимки и узнать необычные факты.

Одним из самых популярных также назвали маршрут «Китай-город: московский сити». Среди самых востребованных экскурсий в приложении стала прогулка по архитектурным памятникам московского модерна и старинным домам из камня.

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