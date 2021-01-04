РИАМО - 4 янв. В московских воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в понедельник вечером задержали и отменили 23 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны семь рейсов. В Шереметьеве задержано два рейса, еще два отменены. В Домодедове задержали десять прилетов и вылетов, один рейс отменили.

По данным онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта Жуковский, там один рейс отменен, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.