РИАМО - 4 янв. Спасатели потушили возгорание в квартире на девятом этаже на Халтуринской улице в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник в квартире на улице Халтуринской, дом 12, корпус 1, загорелись личные вещи и мебель на кухне, в коридоре и на балконе. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 19:41.

«В 19:56 пожар ликвидирован. Всего спасено 19 человек (из них три ребенка)», - говорится в сообщении.

Эвакуированных жителей осматривали медики.

В квартире, где случился пожар, было найдено тело одного погибшего.