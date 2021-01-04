РИАМО - 4 янв. Салюты и бенгальские огни стали новогодней традицией, специалисты отследили в столице динамику значений концентрации взвешенных частиц РМ10 в праздничную ночь, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Специалисты ГПБУ «Мосэкомониторинг» отследили динамику значений концентрации взвешенных частиц РМ10. На графике виден рост концентраций с 01:00 и спад в 03:00 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Максимальное значение данного показателя было зарегистрировано в 01:40 1 января - 0,052 миллиграмма на кубометр или 0,2 максимальной разовой предельно допустимой концентрации (ПДКмр), в то время как в среднем разовые концентрации этих суток, без учета фейерверков, фиксировались на уровне 0,018 миллиграмма на кубометр или менее 0,1 ПДКмр.

Среднесуточные концентрации РМ10 в городе вместе с ночными салютами составили 0,026 миллиграмма на кубометр или 0,5 предельно допустимой среднесуточной концентрации (ПДКсс).