РИАМО - 4 янв. На Халтуринской улице в столичном районе Преображенское загорелась квартира на девятом этаже, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Наши подразделения уже прибыли по адресу: улица Халтуринская, дом 12, корпус 1. <...> Загорание происходит на балконе одной из квартир девятого этажа», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сведений о пострадавших не поступало. На месте развернут штаб пожаротушения.

Он уточнил, что часть жильцов вывели из подъезда дома, где случился пожар.