РИАМО - 4 янв. На востоке, юге и в центре Москвы с 5 января будут изменена стоимость машино-мест на семи парковках со шлагбаумом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На юге и востоке города цена четырех паркингов снизится до 50 рублей в час в течение первых 2 часов, далее — бесплатно до окончания суток (при непрерывной парковке). Это парковки: №9059 (Большая Тульская улица, дом 10, строение 5, вблизи станции Московского метрополитена «Тульская»), №9043, 9044, 9060 (Щелковское шоссе, дом 100, участки 1, 2 и 3), - говорится в сообщении.

Ранее оставить там машину стоило 50 рублей в час днем. По новому тарифу стоимость парковки за одни сутки не превысит 100 рублей.

Кроме того, из-за высокой загруженности тарифы будут изменены и на парковках в центре мегаполиса.

«Парковка со шлагбаумом №9005, улица Новый Арбат, дом 11 - дом 21 (участок 1). Новая цена: с 08:00 до 00:00 - 400 рублей в час, с 00:00 до 08:00 – 100 рублей в час», - уточняется в материале.

По старому тарифу нужно было заплатить 300 рублей в час, но стоимость пришлось изменить из-за того, что парковка переполнена, при этом соседний паркинг №9015 пустовал, поэтому на нем сохранили тариф 300 рублей в час днем.

На парковке со шлагбаумом №9034, расположенной на улице Палиха, рядом с владением 8, строение 2, с 5 января днем будет работать тариф в 100 рублей в час вместо 50 рублей в час.

Также паркинг №9049, который находится на проспекте Мира, дом 39А, рядом со станцией метро «Проспект Мира», будет стоить с 10:00 до 22:00 – 100 рублей в час, с 22:00 до 10:00 – 50 рублей в час в течение первых 2 часов, а затем — бесплатно, если парковочную сессию не прерывали. Ранее за машино-место там платили по 50 рублей в час днем.