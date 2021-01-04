РИАМО - 4 янв. С 1 по 3 января в Москве произошло 75 пожаров, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В первые январские дни на пожарах пострадали три человека, четыре человека погибли, также 18 человек были спасены.

«Основная доля пожаров пришлась на жилой сектор. В праздничные дни люди далеко не всегда уделяют должное внимание правилам пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям», - говорится в сообщении.

Надзорные органы столичного главка МЧС России работают в усиленном режиме. С 31 декабря в Москве провели более 10,5 тысячи профилактических мероприятий, в том числе более 3 тысяч обходов в жилом секторе, порядка 4 тысяч противопожарных инструктажей, около 1,2 тысячи обходов социально незащищенных граждан.

«В ходе встреч с населением инспекторы еще раз напоминают гражданам об основных правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь дома в новогодние праздники, а также, как действовать, если пожар уже произошел», - говорится в сообщении.

Граждан призвали соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествий нужно незамедлительно звонить по телефону 101.