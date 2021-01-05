РИАМО - 5 янв. В столичном «Электротеатре Станиславский» во вторник состоится прощание с актером Владимиром Кореневым, который скончался на 81 году жизни, сообщается на сайте театра.

«Гражданская панихида пройдет на основной сцене «Электротеатра Станиславский» (Тверская улица, 23) с 10:00 до 12:00», - говорится в сообщении.

Его похоронят на Введенском кладбище в центре Москвы рядом с отцом и матерью.

Актер скончался 2 января, ему было 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После учебы стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, который сейчас носит название «Электротеатр Станиславский».

Популярность и любовь зрителей актер получил за роли в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение». Но особенный успех ему принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия».​