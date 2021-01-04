РИАМО - 4 янв. В Подмосковье неработающие пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, могут получить региональную социальную доплату, с ее учетом минимальный размер пенсии неработающего пенсионера в регионе составит 10 648 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Подать заявление на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии можно дистанционно на портале госуслуг. Получить доплату могут неработающие пенсионеры, которые имеют регистрацию в Подмосковье по месту жительства или пребывания.

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в этом году доведена до уровня 10 648 рублей, ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области», - отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Выплата социальной региональной доплаты к пенсии предусмотрена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Также доплата предусмотрена для тех, кто получает пенсию по потери кормильца, достигших 18 лет и обучающиеся на очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Таким гражданам доплату будут предоставлять до окончания ими обучения до 23 лет.