РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В Дубровицах городского округа Подольск по итогам соревнований по лыжным гонкам определили лучших спортсменов, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Третьего января на лыжной трассе муниципальной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в Дубровицах прошли соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта.

«В гонках классическим стилем девушки соревновались на дистанции 3 километра, юноши бежали 5 километров»,- говорится в сообщении.

Лучшими среди девушек стали Ирина Головатюк, Полина Деменкова и Ирина Сошникова, среди юношей - Арсений Власов, Вячеслав Мамичев и Василий Амелин.