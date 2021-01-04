РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 янв. Жители подмосковных Котельников могут принять участие в конкурсе фотографий елочных игрушек до 20 января, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«А какие тайны хранят ваши елочные игрушки? Являются ли они семейной реликвией? Давайте проведем небольшой конкурс. Публикуйте фотографии любимых елочных игрушек и связанные с ними истории под хэштегом #семейныеисториикотельники. После 20 января подведем итоги», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что Новый год во взрослом возрасте – это всегда ностальгия по детству.

«Каждый раз, наряжая елку, я вспоминаю, как мы с родителями доставали коробку с елочными игрушками, которые были на вес золота. Каждый шарик, каждая фигурка имели свою историю. И такие истории есть в каждой семье», - заключил Жигалкин.