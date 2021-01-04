РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В подмосковном Подольске опубликовали график работы дежурного врача акушера-гинеколога в роддоме, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие женщины, в новогодние праздники в нашей женской консультации Подольского роддома принимает дежурный врач акушер-гинеколог по следующему графику: 5 января с 09:00 до 14:00 и 8 января с 09:00 до 14:00», - говорится в сообщении.

В случае необходимости 4, 6, 7, 9 и 10 января проконсультироваться можно с дежурным врачом родильного дома и гинекологии.