РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В рамках акции «Скорость убивает» сотрудники ГИБДД городского округа Подольск призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье проводится акция «Скорость убивает», в рамках которой автомобилистам рассказывают о причинно-следственной связи между скоростным режимом и наступившими последствиями.

«Так, автоинспекторы округа совместно с представителями общественного совета при УМВД России по Подольску обратились к автолюбителям с просьбой соблюдать скоростной режим, поскольку именно из-за превышения скорости степень тяжести телесных повреждений, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, возрастает», - говорится в сообщении.

В ходе проведения мероприятия с водителями транспортных средств проводились профилактические беседы о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и вручалась тематическая печатная продукция.