РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Депутат подмосковного Подольска передал продуктовый набор и фрукты ветерану труда, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник член фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Глеб Козельцев посетил семью ветерана труда. Ей привезли продуктовый набор, фрукты и в будущем будут оказывать посильную помощь», - говорится в сообщении.

Ветеран находится в непростой жизненной ситуации, так как ее внук имеет ряд заболеваний, нуждается в постоянной медицинской помощи и уходе.

Из-за болезни ребенка дочь ветерана труда не может устроиться на работу.