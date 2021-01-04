РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 44 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 7659 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 1 по 4 января выявили 5921 случай заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1250 случаев заболевания – за минувшие сутки.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 44 случая заболевания. Всего в округе зафиксировали 7659 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 161 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 2963 человека, выздоровели и выписались 117 750 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru.