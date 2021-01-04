РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Жителям городского округа Подольск напомнили о пользе вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на странице «ГБУЗ-МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

«Вакцины, созданные на сегодняшний день в России, принципиально отличаются друг от друга. Сейчас очень много информации про то, что вакцины от новой коронавирусной инфекции плохо изучены и кто-то рекомендует воздержаться от вакцинации. Можно считать, что вакцины и наши, и иностранные недостаточно изучены. Однако похоже, что на короткой дистанции они достаточно эффективны. Вакцинироваться нужно», - говорится в сообщении.

Коронавирус однозначно опаснее, чем вакцина, а создание коллективного иммунитета позволит остановить пандемию и защитить тех, кто по тем или иным причинам не может вакцинироваться.

«Массовая вакцинация снизит нагрузку на систему здравоохранения, также введение иммунологических паспортов поспособствует открытию границ, что благоприятно скажется на экономической ситуации во всем мире. Если вакцины окажутся эффективными, это даст толчок к дальнейшим исследования в этой области, которые практически не проводились последние годы из-за экономической нецелесообразности»,- отмечается в материале.

В конце декабря в Климовскую городскую больницу №2 поступило 50 доз второй зарегистрированной в России вакцины «ЭпиВакКорона». Данную прививку делают медработникам и лицам старше 60 лет.