РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Новогодние игры и конкурсы провели сотрудники молодежного центра Подольска на бульваре Юности, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник на бульваре Юности сотрудниками молодежного центра «Максимум» была подготовлена новогодняя развлекательная программа.

«Новый год — это самый замечательный праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Это время подарков, исполнения желаний и настоящего волшебства. В рамках программы были подготовлены и организованы: игры, танцы, веселые конкурсы», - говорится в сообщении.

Гости праздника получили массу положительных эмоций и заряд бодрости.