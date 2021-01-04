РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 янв. В городском округе Красногорск в понедельник проверили на трезвость свыше 100 автолюбителей, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по округу.

Для стабилизации уровня аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления машиной в состоянии опьянения Госавтоинспекция Красногорска в праздничные дни усилила меры контроля и проводит оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель».

«Один из таких профилактических рейдов прошел сегодня, 4 января. В ходе мероприятий было проверено свыше 100 автомобилей. По теме мероприятия нарушений не выявлено», - говорится в сообщении.

Экипажи дорожно-патрульной службы в заранее определенных местах останавливали все транспортные средства и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. Также автоинспекторы вручали водителям тематические памятки по правилам дорожного движения.

«Подмосковная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии», - добавляется в материале.

О фактах управления машиной в состоянии опьянения либо иных грубых нарушениях ПДД, а также о неправомерных действиях сотрудников полиции граждане могут сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495) 692-70-66.