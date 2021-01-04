РИАМО - 4 янв. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на 28 километре Савеловского направления Московской железной дороги и заглох, железнодорожники смогли предотвратить столкновение машины с поездом, сообщается на сайте МЖД.

«В 15:38 на железнодорожном переезде 28 километра Савеловского направления МЖД водитель грузового автомобиля выехал на пути и заглох. Для предотвращения столкновения дежурный по переезду включил специальный заградительный сигнал и сообщил машинисту поезда о нештатной ситуации», - говорится в сообщении.

В результат грамотных действий дежурного работника аварии на переезде удалось избежать.

В 16:05 заглохшую машину убрали с железнодорожных путей. Из-за данного инцидента были задержаны несколько электропоездов в сторону столицы и Подмосковья.

В прошлом году из-за несанкционированного выезда машин на пути железной дороги дежурные работники более 80 раз включали заградительный сигнал, предотвращая тем самым аварии на переездах.

МЖД призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных путей.