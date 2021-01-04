РИАМО - 4 янв. В Москве в прошлом году сдали первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации, сообщается на официальном сайте столицы.
При этом за 2020 год новое жилье получили 10 тысяч новоселов, что в два раза больше, чем годом ранее.
«Год не был потерян и для программы реновации. Для нескольких тысяч московских семей главным событием года стал долгожданный переезд в новые квартиры», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Строители продолжали работать в пандемию, соблюдая необходимые санитарные меры. По итогам года в Москве ввели в эксплуатацию 32 дома, общая площадь которых составляет 1 миллион квадратных метров.
Всего с начала реновации возвели 84 дома. Кроме того, 58 домов находятся в стадии возведения.
Сейчас у проектировщиков в работе находится 110 объектов общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров.
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