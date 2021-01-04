РИАМО - 4 янв. В Москве круглосуточно оказывают помощь бездомным, получить помощь можно в центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки и его филиалах «Ясенево», «Косино-Ухтомское», «Дмитровское», «Востряково», сообщается на официлаьном сайте мэра Москвы.

Тем, кто оказался на улице, предлагают получить ночлег и еду, решить трудности с документами, переездом в родной город и многое другое. В центре всегда есть свободные места, информация обновляется каждый день. Ее можно найти по ссылке.

«У добрых дел не бывает выходных дней. Мы продолжаем оказывать поддержку попавшим в беду людям в прежних объемах. Кроме центра, его филиалов и пунктов оказания срочной социальной помощи, у нас работает пять мобильных пунктов обогрева рядом с площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов», — сказала директор Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Ольга Павличева.

Она добавила, что с вокзалов людей, готовых принять помощь в решении их трудной жизненной ситуации, отвозят в Центр социальной адаптации.

В городе работает служба «Социальный патруль». Ее сотрудники помогают на улицах города нуждающимся в помощи, принимают сообщения о них от неравнодушных жителей. Особенно эта работа необходима зимой, когда несколько часов на морозе могут стоить жизни.

В новогодние праздники бригады «Социального патруля» продолжают активную работу.

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