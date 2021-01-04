РИАМО - 4 янв. По самому короткому участку ЦКАД от старого до нового Ленинградского шоссе в Подмосковье теперь можно доехать без пробок и светофоров, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Такая возможность появилась после открытия основного хода автомобильной дороги ЦКАД 3-5. В следующем году в эксплуатацию введут весь участок, который соединит две важных федеральных трассы – М-11 «Нева» и М-10 «Россия», - говорится в сообщении.

Участок ЦКАД 3-5 проходит по территории городского округа Солнечногорск. Это самый короткий участок в составе трассы, его протяженность составляет 5,947 километра. Он соединяет пятый и третий пусковые комплексы.

На ЦКАД 3-5 работают шесть экипажей аварийных комиссаров. Они помогают водителям поменять колесо, эвакуировать неисправное транспортное средство с проезжей части, оказывают первую помощь пострадавшим. Вызвать аварийных комиссаров можно по единому номеру: 6011.

Разрешенная скорость движения на данном участке ЦКАД - 110 километров в час. Там действует система взимания платы по технологии «Свободный поток» без остановок на пунктах оплаты. Для пользователей с транспондерами T-pass будут действовать скидки в зависимости от длины маршрута.

Стоимость проезда по данному участку без транспондера составляет для легковых машин 510 рублей, для грузовых – 1660 рублей. С транспондером: легковые – 255 рублей, грузовые – 840 рублей.

Подробнее ознакомиться с тарифами можно на портале.

На участке ЦКАД-3-5 было построено две транспортные развязки, два путепровода, мост через реку Клязьма, пять локальных очистных сооружений.

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