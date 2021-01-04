РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Специалисты «Мосавтодора» восстановят освещение на Старосимферопольском шоссе в Подольске до 9 февраля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В октябре 2020 года администрацией городского округа Подольск были направлены обращения в ГБУ МО «Мосавтодор», министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ОГИБДД УМВД РФ по Подольску для срочного принятия мер по восстановлению освещения автодорог по улицам Индустриальной и Старосимферопольскому шоссе в Климовске. Освещение было восстановлено, но множество вышедших из строя светильников на шоссе не отремонтировано до сих пор.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» по вопросу восстановления работы уличного освещения на Старосимферопольском шоссе сообщило, что линия освещения на указанной дороге в настоящее время не подключена к источнику электроснабжения. Проводятся работы по осуществлению технологического присоединения к электросетям. Линия освещения будет введена в эксплуатацию в срок до 9 февраля 2021 года»,- говорится в сообщении.

Срок выполнения работ продлен в вязи с большими объемами работ по обследованию и ремонту линий наружного освещения.