РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. За субботу и воскресенье после обильных осадков в городском округе Люберцы очистили от снега почти 100 километров тротуаров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За минувшие два дня в городском округе Люберцы в плановом режиме были проведены работы по очистке и обработке дорог противогололедными материалами. Всего было очищено от снега и обработано свыше 260 километров муниципальных дорог и 95 километров тротуаров», - говорится в сообщении.

В эти дни в работе задействовали порядка 25 единиц дорожной техники и около 80 человек.

Автомобилистов призывают быть внимательными дорогах, соблюдать дистанцию, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

В Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, налипания мокрого снега, гололеда и гололедицы.