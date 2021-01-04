РИАМО - 4 янв. В Москве и Подмосковье на 4-5 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Из-за тумана с видимостью 200-500 метров предупреждение о погодной опасности объявили с 22:00 4 января до 09:00 5 января. Кроме того, из-за налипания мокрого снега, гололеда «желтый» уровень объявили в регионе до 21:00 4 января, из-за гололедицы – до 12:00 6 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской и Костромской областей.

На территории Московского региона в ночь на 5 января будет Облачно, местами небольшие осадки. Прогнозируются туман, гололед и гололедица. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура будет от минус 2 до 0 градусов.

Пятого января днем будет облачная погода, преимущественно без осадков, гололедица. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса.

Похолодание прогнозируется 6 января, температура опустится до минус 5 – минус 3 градусов. Также в регионе пройдет небольшой снег, ожидается гололедица.