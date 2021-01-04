РИАМО - 4 янв. На территории Московской области 5 января местами прогнозируются небольшой снег, туман, гололед и гололедица, жителям Подмосковья рекомендовали быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо: лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог», - говорится в сообщении.

Водителям при поездках в тумане следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, рекомендуется держать дистанцию, а также соблюдать все правила дорожного движения.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию», - подчеркивается в материале.

Пешеходам при гололедице следует передвигаться осторожно, не торопиться, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым жителям региона советыют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

При гололеде жителям Подмосковья на улице следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.