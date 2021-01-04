РИАМО - 4 янв. На видеоэкскурсиях, опубликованных в рамках проекта «Открой#Моспром», можно узнать процесс выпекания булочек, приготовления смесей для реагентов, увидеть, куда отправляется старая бытовая техника, их посмотрели более 2,4 миллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Большая часть мероприятий проекта «Открой#Моспром» <…> прошла в режиме онлайн. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, стали импульсом для развития новых форматов. Например, были запущены виртуальные экскурсии на заводы, которые сейчас доступны на сайте проекта», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на 16 виртуальных прогулках по городским предприятиям «побывали» свыше 2,4 миллиона человек.

Всего с промышленностью мегаполиса познакомились более 5,4 миллиона человек. А на 400 очных экскурсиях на заводах, фабриках, производстве и в промышленных музеях за два года проекта побывали свыше 14 тысяч горожан.

В прошлом году в рамках проекта организовали звездный формат экскурсий: на московских заводах побывали певица Анна Семенович, телеведущие Юлия Барановская и Елена Летучая, актрисы Анна Хилькевич, Любовь Толкалина и Екатерина Климова.

Прямые эфиры со звездными гостями можно было посмотреть в их аккаунтах в Instagram и на страницах «Открой#Моспром» в соцсетях. Это позволило увеличить аудиторию проекта на 3 миллиона человек.