РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил новогоднее желание детей из многодетной семьи Люберец, от семилетнего Бориса поступила новогодняя просьба поиграть в футбол с профессиональными спортсменами, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Терюшков совместно с экс-полузащитником сборной России Александром Мостовым и действующим игроком футбольного клуба «Химки» Александром Филином встретились с семьей Печенко на базе учебно-тренировочного центра «Сатурн» (Кратово).

«Елка желаний» - в действии. Младший сын семьи Печенко Борис написал письмо. Парни очень хотели провести время на одной из спортивных баз Подмосковья. Мы устроили для ребят этот праздник. Сегодня они вместе с Александром Мостовым и Александром Филином поиграл в любимый футбол. Думаю, это незабываемые ощущения перед Новым годом. Надеюсь, что ребята продолжат свои занятия спортом и в будущем станут профессиональными футболистами», - сказал Терюшков.

На базе для детей и родителей была проведена обзорная экскурсия, они ознакомились с инфраструктурой центра, прониклись атмосферой прошедшего в 2018 году чемпионата мира по футболу, побывали в номерах, где когда-то жили и готовились к матчам мундиаля звезды мирового футбола.

Во время прошедшего чемпионата мира по футболу на базе в Кратове базировалась сборная Португалии во главе с лидером команды Криштиану Роналду.

После экскурсии для детей была организована футбольная тренировка с участием Филина и Мостового. В конце встречи семье Печенко вручили сувениры.