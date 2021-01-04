РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В рамках акции «С Новым годом, ветеран!» депутат фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы Оксана Крамина посетила ветеранов Великой Отечественной войны и поздравила их с праздниками, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Оксана Крамина в компании Деда Мороза и Снегурочки поздравила Евгения Ивановича Хомякова, Ивана Ивановича Маковеенко и Павла Алексеевича Петровича с новогодними праздниками и вручила им подарки от регионального отделения партии», - говорится в сообщении.

По словам Краминой, очень важно помнить о людях, которые подарили мирное небо над головой.

«В 2020 году исполнилось 75 лет со дня Великой Победы. Уже выросло не одно счастливое поколение, не знающее горя войны. Я рада, что в канун Нового года у меня есть прекрасная возможность еще раз поблагодарить ветеранов войны и поздравить их с праздниками. Желаю дорогим фронтовикам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и долгих лет жизни», - отметила Крамина.

В течение новогодних праздников депутаты разных уровней, партийцы поздравят 113 участников и инвалидов Великой Отечественной войны в рамках акции «С Новым годом, ветеран!».