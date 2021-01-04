РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 янв. В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха пропала 37-летняя Наталья Шишкова, ее разыскивают с 20 декабря, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 37-летняя Наталья Сергеевна Шишкова, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 20 декабря 2020 года ее местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост женщины 163 сантиметра, она худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза карие. Была одета в зеленый пуховик с капюшоном, синий свитер, синие штаны, серые замшевые полусапожки, бежевую вязаную шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.