РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В городском округе Люберцы определили победителей Новогоднего турнира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Новогодний турнир по футболу состоялся на стадионе «Труд» в поселке Малаховка.

«На заснеженное поле вышли две команды «Зотов» и «Маркин». В долгой, упорной и красивой игре со счетом 7:6 победила команда «Зотов», - говорится в сообщении.

Все участники команд были награждены памятными кубками и медалями. Команды получили колоссальный заряд энергии и позитивных эмоций.