РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в городском округе Люберцы 41-летнего Евгения Соловьева, который пропал в августе 2020 года, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Соловьев Евгений Иванович, 41 год, Люберцы, Московская область. С 5 августа 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 177 сантиметров, он нормального телосложения, светлые волосы, серые глаза. Во что он был одет - неизвестно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Соловьева, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.