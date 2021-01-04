РИАМО - 4 янв. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1250 случаев заболевания коронавирусом, больше всего новых случаев Covid-19 выявили в Одинцовском округе — 79, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Люберцах выявили 67 новых случаев, в Балашихе — 60, в Королеве — 55, в Домодедове — 54, в Мытищах — 50. Также 46 случаев Covid-19 подтвердили в Жуковском, по 44 — в Подольске и Сергиево-Посадском округе, по 43 — в Красногорске и Химках, 42 — в Пушкинском округе, 40 — в Воскресенске.

Также в Раменском округе зарегистрировали 38 новых случаев Covid-19, в Ленинском и Орехово-Зуевском округе — по 36, в Егорьевске — 30, в Наро-Фоминском округе — 29, в Щелкове — 28, Дмитровском округе — 27, в Чехове — 24, в Коломне — 23, в Долгопрудном — 21, в Реутове — 20.

В Солнечногорске выявили 18 случаев коронавируса, в Рузе — 17, в Кашире — 16, в Дзержинском и Можайске — по 15, в Электростали — 14. По 13 случаев Covid-19 выявили в Богородском округе, Электрогорске, Ступине и Истре, по 11 — в Краснознаменске, Серпухове и Лыткарине.

Кроме того, в Павловском Посаде зафиксировали восемь случаев инфицирования, в Протвине, Котельниках, Шатуре — по семь, во Фрязине, Шаховской, Ивантеевке, Лобне, Луховицах — по шесть, в Дубне и Клину — по пять, в Пущине — четыре, в Бронницах, Волоколамске и Озерах — по три случая, во Власихе, Зарайске, Лосино-Петровском, Серебряных Прудах — по два.

Также один случай заражения зарегистрировали в Талдоме. Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Рошале и Черноголовке.

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Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1428 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровели свыше 117 тысяч человек.

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.