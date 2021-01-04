РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 4 377 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

1250 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 161 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 963 человека. Выздоровели и выписались 117 750 человек. 4 377 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 60)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

4 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1428 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровели свыше 117 тысяч человек.

- 1250 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. Всего выявили свыше 161 тысячи случаев инфицирования.

- 74 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего в городе скончались 11 507 заболевших.

- Еще 6401 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. Всего с начала пандемии выздоровели более 652 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 250 больных. В Москве - 3 591.

- Инфекционист рассказала, когда следует ждать улучшения ситуации с Covid‑19. В середине-конце 2022 года коронавирусная инфекция не будет так актуальна, как сегодня.